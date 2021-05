Stiri pe aceeasi tema

- “In primul trimestru din 2021, CEC Bank a continuat sa creasca si sa-si consolideze pozitia pe piata bancara din Romania. Activul net bilantier a crescut cu 16% fata de perioada similara din 2020, pana la 42,4 miliarde de lei, dupa ce, la nivelul anului 2020, banca a raportat o crestere de 25,5% a activelor”,…

- Valoarea tranzactiilor inregistrate in Romania, pe parcursul anului 2020, s-a diminuat cu 27% in comparatie cu 2019, pana la 1,7 miliarde de euro, releva un raport publicat de consultantii de la Mazars, in asociere cu Mergermarket. La nivelul regiunii Europei Centrale si de Est (ECE) tranzactiile au…

- “Societatea doreste sa informeze investitorii si piata ca, la data de 29 martie 2021, filiala din Romania a societatii si 4iG Plc. (4 iG Plc.), unul dintre operatorii de top de pe piata de IT si telecomunicatii din Ungaria, au incheiat un acord preliminar si neobligatoriu pentru achizitia DIGI Tavkozlesi…

- Grupul italian de asigurari Generali, prezent si pe piata din Romania, studiaza o posibila achizitie in valoare de aproximativ doua miliarde de euro pe piata din Rusia, chiar daca proiectul este deocamdata intr-un stadiu preliminar, a declarat miercuri pentru Reuters o sursa din apropierea acestui…

- Un semnal de alarma a venit din partea Ministerului Mediului care a lansat ieri proiectul Vinerea Verde. Inițiatorii iși propun ca cel puțin unul din patru angajați ai fiecarei instituții publice din Romania sa vina la locul de munca altfel decat cu autoturismul personal. Ca sa ofere un exemplu, ministrul…

- Potrivit documentului prezentat de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghina, in fața comisiei de afaceri europene din Parlament, Romania va primi pentru Planul Național de Redresare și Reziliența doar 29,2 miliarde de euro, in loc de 30,5 miliarde de euro anunțate inițial de Guvern…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a inregistrat anul trecut o cifra bruta de afaceri de circa 3,5 miliarde dolari, in scadere cu 33% fata de cea din 2019, si cu pierderi de 220 de milioane dolari (minus 48,9 milioane dolari in 2019), conform unui comunicat remis, vineri,…

- Voucherele de vacanta care ar fi trebuit sa fie emise anul acesta vor fi emise in 2022, a susținut, miercuri, premierul Florin Citu, care a anuntat ca in Guvern a fost discutata in prima lectura o ordonanta de urgenta privind o serie de masuri structurale. „Pe langa faptul ca sunt vazute ca un spor,…