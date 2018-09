Excludere din PSD. Firea, mesaj pentru colegii săi Ea a zis ca a simtit 'o usoara amenintare' in declaratiile lui Liviu Dragnea la adresa sa. 'Am simtit o usoara amenintare din partea domnului Dragnea, dar sunt obisnuita cu metodele domniei sale. A facut o afirmatie ca am facut o echipa timp de doi ani de zile. Am fost loiala atat lui ca presedinte, cat si echipei, dar sunt mai devotata romanilor. (...) Domnul Dragnea a spus in aceasta seara: eu nu vreau sa fie exclusa doamna Firea, dar totul se va decide in CEx. Ar vrea sa ma mazileasca, dar cu mana altora. Am incredere ca toti colegii care stiu situatia nu vor fi de acord cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

