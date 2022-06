Exchange-ul Elrond atacat de hackeri, care au furat 110 milioane de dolari în eGold Elrond, compania din Sibiu care a creat proiectul criptomonedei eGold si bursa Maiar (descentralizata) a avut probleme mari in aceasta saptamana. Luni noapte, pe 6 iunie exchange-ul descentralizat Maiar a fost atacat de hackeri, care au exploatat o vulnerabilitate a retelei pentru a fura EGLD in valoare de 113 milioane de dolari. Ulterior Beniamin Mincu, cofondator si CEO Elrond a anuntat pe Twitter problema si ca exista activitati suspicioase pe platforma Maiar. Problema a fost gasita, dar a fost nevoie ca Maiar DEX sa fie pus offline o perioada. Totul a revenit la normal miercuri, pe 8 iunie… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii crypto au putut vedea cum criptomoneda romanilor de la Elrond a picat, zilele acestea pana la o limita inferioara de circa 65 de dolari, in urma unui atac asupra Maiar DEX, exchange-ul dezvoltat de startup-ul sibienilor, dar miercuri compania a anunțat ca a rezolvat problema.

- Statele Unite ofera o recompensa de pana la 15 milioane de dolari pentru informații despre grupul Conti, specializat in ransomware, cu sediul in Rusia, care a fost acuzat de atacuri de extorcare cibernetica in intreaga lume, a declarat purtatorul de cuvan

- Dupa ce Delia a fost un pionier in domeniul NFT-urilor, lansand piesa „Racheta” sub forma de NFT, acum se implica si mai mult in fintech. Concertul sau alaturi de Vali Barbulescu, organizat pe 8 mai 2022 la Sala Transilvania de la Sibiu se va putea plati cu ajutorul criptomonedelor. Sotul Deliei, Razvan…

- India a declarat sambata ca a confiscat 725 de milioane de dolari din conturile bancare locale ale companiei chineze Xiaomi Corp, dupa ce o investigație a descoperit ca producatorul de smartphone-uri a efectuat transferuri ilegale catre entitați straine, trecandu-le drept plați de redevențe, noteaza…

- Statele Unite, la vanatoare de spioni GRU! Departamentul american de Stat ofera o recompensa de 10 milioane de dolari pentru capturarea a șase hackeri guvernamentali ruși acuzați ca au oprit un sistem de siguranța de la Cernobil, potrivit Daily Mail. Șase hackeri puși sub acuzare Recent, mai exact pe…

- Președintele american Joe Biden a anunțat acordarea unui nou ajutor acordat Ucrainei in valoare de 800 de milioane de dolari, suma transpusa in arme și ajutor economic, relateaza BBC, pe Twitter, dar și platforma CNBC. Mai exact, Statele Unite vor trimite un un ajutor militar suplimentar de 800 de milioane…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a notat, duminica seara, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca actorii Ashton Kutcher si Mila Kunis, care au strans 35 de milioane de dolari pentru Ucraina, inspira intreaga lume. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…