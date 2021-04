Excesul de mortalitate din UE a coincis cu cele două valuri ale pandemiei de anul trecut Dupa ce a atins doua varfuri semnificative in primavara și toamna 2020, excesul de mortalitate din UE a inceput sa scada in primele doua luni ale anului 2021. 16% in ianuarie și 5% in februarie, comparativ cu mediile din aceeași perioada in 2016 – 2019 . Aceste informații provin din datele privind excesul de mortalitate publicate de Eurostat, pe baza unei colectari saptamanale de date privind decesele. In timpul creșterii timpurii a COVID-19, excesul de mortalitate in UE a atins primul sau varf in aprilie 2020, cu o creștere de 25% comparativ cu media aceleiași luni in 2016 – 2019. Nivelul maxim… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

