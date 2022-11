Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul contra gripei ne protejeaza de aceasta infecție virala, dar, totodata, ar putea sa aiba efecte protectoare și contra accidentelor vasculare cerebrale. Potrivit cercetatorilor canadieni, vaccinul antigripal ar diminua riscul de accident vascular cerebral. Rezultatele studiului lor a fost publicat…

- Virusul variolei maimutelor se transmite adesea inainte de aparitia primelor simptome, arata un studiu publicat miercuri, rezultate care inca nu au fost confirmate, dar care ar putea juca un rol important in gstionarea epidemiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Numarul persoanelor care dezvolta sau mor din cauza unui cancer hepatic la nivel mondial va creste cu peste 55- pana in 2040, daca nu se vor depune mai multe eforturi pentru a lupta impotriva acestei boli adesea prevenibile, potrivit unei analize realizate de oameni de stiinta ai Agentiei Internationale…

- Cercetatorii din cadrul CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) din Franța au reușit sa realizeze o chimioterapie care ar putea fi administrata direct sub piele, o soluție considerata un progres pentru pacienți. Cel mai frecvent, in cancer, tratamentul presupune chimioterapie administrata…

- Doua grupuri farmaceutice au pus la punct un medicament destinat reducerii declinului cognitiv in cazul persoanelor diagnosticate cu boala Alzheimer, transmite Le Point, avand ca sursa AFP. Rezultatele unui studiu despre un nou medicament destinat incetinirii progresiei bolii Alzheimer sunt incurajatoare.…

- Dupa 18 luni de teste pe 1.800 de pacienți bolnavi de Alzheimer, declinul cognitiv a fost redus cu 27%, fata de cei care au primit un tratament placebo, noteaza publicația britanica The Guardian . Un medicament experimental a incetinit ritmul de declin al memoriei si al gandirii la persoanele care sufera…

- Ieftina, la indemana chiar in supermarket, aceasta leguma ar putea sa scada nivelul zaharului și al colesterolui in sange și, in același timp, sa fie folositoare in tratamentul diabetului de tip 2. Potrivit rezultatelor unui studiu prezentat la a 97-a reuniune anuala a Endocrine Society de la San Diego,…