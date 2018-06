Stiri pe aceeasi tema

- Bomba in showbiz! Despartirea lor a fost de multe ori la un pas sa se produca, dar au reusit mereu sa depaseasca, impreuna, orice problema. Totul pana acum! De data aceasta, artista și soțiaul ei iși spun, definitiv, adio. Artista de muzica populara Silvana Riciu a divorțat in secret, dupa ce in urma…

- E oficial! Astazi, Laurette si Ciprian Nistor au divortat dupa aproape un an și patru luni de mariaj. Deși prietenii celor doi au sperat pana in ultima clipa ca ei vor mai lupta pentru salvarea casatoriei, s-a intamplat contrariul. Astfel, de azi, focoasa mulatra e din nou o femeie singura. (Oferta…

- Ramona, mama a doua fetițe gemene, a cantat cu Nicoleta Luciu in trupa Alizee, apoi s-a mutat in Germania, in urma cu 17 ani, impreuna cu mama ei. Nu a renunțat la visul de a urca pe scene mari, așa ca a participat la Vocea Germaniei, unde a mers pana in semifinale.

- N-a mai ramas mult timp pana cand va incepe perioada concediilor și o mulțime de persoane se va bucura de momentele petrecute pe litoral, insa a aparut un nou trend. Nu, nu este vorba de costum de baie deosebite, ci de sclipici.

- Sa le vorbești tinerilor despre tradiție, muzica populara și dansuri populare poate fi o mare pierdere de vreme in societatea de astazi, cand ai tinde sa spui ca pe tineri ii gasești doar in cluburi și pe terase, dar mereu exista excepții de la regula (VEZI ȘI: OLIMPICII LA DANSURI POPULARE). In timp…

- „Primul semn ar fi disprețul fața de partener. Potrivit psihologilor, se manifesta prin sarcasm sau umor din acela rautacios, (...) cand unul dintre parteneri ignora dorințele celuilalt. Al doilea semn ar fi barfirea partenerului. Nu e o tragedie sa te plangi ca iubi nu duce gunoiul sau strange masa.…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) a facut de 1 Aprilie, Ziua Pacalelilor, o gluma fabuloasa pe contul oficial de Facebook. Postarea SRI a adunat pana la aceasta ora aproape 9.000 de like-uri și peste 3.000 de distribuiri. „Așa nu se mai poate. Trebuie sa ne imparțim timpul. Voi sa stați dimineața…