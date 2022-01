Masura carantinei se poate intrerupe, temporar, pentru romanii care fac tratament pentru boli grave – oncologie, dializa, altele, dar și pentru cei care trebuie sa participe la evenimente familiale importante – nunți, botezuri, inmormantari. Autoritațile au sintetizat masurile impuse de Hotararea CNSU numarul 2 din 7 ianuarie 2022. Suspendarea temporara a masurii de carantina Pentru […] The post Excepții pentru ieșirea din carantina: Tratament boli grave, nunți, decese sau alte evenimente familiale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .