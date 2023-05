Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca Guvernul va adopta astazi așa numita "ordonanța a austeritații". Aceasta prevede, printre altele, „diminuarea cu 50% a posturilor de consilieri in randul aparatului demnitarilor publici".

- Masura a fost declarat neconstitutionala inca din 2009 de CCR, insa parlamentarii se fac ca nu vad. Proiectul legislativ privind obligarea romanilor de a detine un card bancar pentru a-si incasa salariile, pensiile si orice alte venituri de natura salariala, ori stimulente oferite de stat este neconstitutionala.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat marti ca achizitiile de masini de la Casele de pensii au fost prinse in buget inca de anul trecut, procedura a inceput in ianuarie si s-a finalizat in aprilie, mentionand ca s-au casat masini de peste 15 ani vechime, iar achizitiile au fost facute prin programul…

- „Am incheiat, impreuna cu partenerii de coalitie, discutiile pe masurile de reducere a cheltuielilor bugetare. Am decis sa reducem cu 10% cheltuielile ministerelor la bunuri si servicii, sa oprim achizitiile de autovehicule, de mobilier, precum si alte cheltuieli neesentiale ale institutiilor publice.…

- Ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor publice urmeaza sa fie aprobata saptamana viitoare de guvern, sustin prim-ministrul Nicolae Ciuca si seful PSD, Marcel Ciolacu. Cei doi lideri ai coaliției au explicat ca nu se pune problema impozitarii mediului privat.

- Guvernul pare decis sa umble serios la robinetul cu bani de la buget, dupa ce s-a descoperit o gaura de 20 de miliarde de lei fața de veniturile estimate. Masurile lovesc direct in mediul economic, pentru ca se limiteaza cheltuielile, dar și in cel administrativ, unde se opresc angajarile, salariile…

- Un proiect de ordonanța de urgența aflat in lucru detaliaza principalele masuri ce vor fi luate in ministere, agenții, primarii pentru reducerea cheltuielilor la nivelul statului. Printre acestea: interzicerea cumulului pensie-salariu, salarii inghețate și interdicția de a cumpara sau inchiria mașini…

- Pastrarea salariilor bugetarilor puțin peste nivelul anului trecut sau blocarea unor achiziții ori inchirieri de bunuri sunt cateva dintre principalele masuri pe care vrea sa le ia Guvernul pentru a acoperi din gaura bugetara, estimata la 20 de miliarde de lei de ministrul Finanțelor. Inclusiv angajarile…