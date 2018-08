Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk se gandeste sa retraga Tesla de la bursa, la pretul de 420 de dolari pe actiune, in contextul in care compania trece printr-un proces de dezvoltare rapida si are constrangeri financiare, potrivit unei postari pe Twitter a acestuia care a dus marti la cresterea cu 11% a actiunilor producatorului…

- Amazon, Microsoft si Alphabet sunt intr-o cursa stransa pentru a deveni a doua companie americana listata la bursa cu o evaluare de 1.000 de miliarde de dolari, dupa ce Apple a reusit in aceasta saptamana sa treaca de acest prag, transmite Reuters. Optimismul de pe Wall Street legat de iPhone-ul lansat…

- Actiunile Facebook au scazut joi cu 20% la Bursa de la New York dupa ce compania a raportat o incetinire a cresterii veniturilor, pe fondul scandalului Cambridge Analytica. Rezultatele Facebook au fost in linie cu estimarile analistilor dar inrautatirea perspectivei a provocat turbulente pe…

- Ford a revizuit miercuri in scadere estimarile privind castigurile din acest an din cauza declinului vanzarilor, a tarifelor vamale impuse de China, a dificultatilor cu care se confrunta pe piata europeana si a avertizat ca ar putea inregistra in urmatorii cinci ani costuri de pana la 11 miliarde de…

- CEO-ul Tesla, Elon Musk, a facut un anunt despre caracteristicile modelului 3 produs de Tesla, spunand ca aceasta va fi mai rapida decat un BMW si „poate bate orice masina din aceeasi clasa”, scrie Elon Musk pe platforma Twitter. Intr-o serie de postari pe Twitter, directorul general al…

- Soros Fund Management LLC, firma de investitii infiintata si condusa de miliardarul George Soros, a preluat in primele trei luni ale anului o participatie de 35 de milioane de dolari in obligatiuni convertibile ale Tesla, cu scadenta in martie 2019, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al firmei…

- O comisie parlamentara britanica a anuntat joi ca i-a convocat la audieri pe fostul director executiv al Cambridge Analytica si pe directorul grupului oficial de campanie pentru Brexit, relateaza Reuters. Comisia pentru media a Camerei comunelor, care a lansat o ancheta cu privire la "fake news", si-a…