- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a renuntat la incercarea de a retrage producatorul de automobile electrice de la bursa prin intermediul unui acord de 72 de miliarde de dolari, abandonand ideea care a socat investitorii si a atras atentia autoritatilor de reglementare. Decizia de a…

- Fondul suveran de investitii al Arabiei Saudite, PIF, despre care Elon Musk a spus ca il va ajuta sa finanteze retragerea de la bursa a Tesla, negociaza o investitie in Lucid Motors, rivala a producatorului de automobile electrice, au declarat duminica persoane apropiate situatiei, citate de Reuters.

- Actiunile Tesla au crescut semnificativ marti, dupa ce directorul general Elon Musk a scris pe Twitter ca 'ia in considerare delistarea Tesla', iar Financial Times a anuntat ca Fondul Suveran de Investitii din Arabia Saudita (PIF) a achizitionat anul acesta o participatie de 3-5% in producatorul…

- Pilotii angajati direct de Ryanair din Irlanda se vor alatura colegilor lor din Suedia si Belgia care vor declansa o miscare de protest in data de 10 august, a cincea greva de o zi pe piata locala a operatorului aerian irlandez, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Joi, la Bursa de la Dublin, acţiunile…

- Ford a revizuit miercuri in scadere estimarile privind castigurile din acest an din cauza declinului vanzarilor, a tarifelor vamale impuse de China, a dificultatilor cu care se confrunta pe piata europeana si a avertizat ca ar putea inregistra in urmatorii cinci ani costuri de pana la 11 miliarde…

- Dețin un pachet de acțiuni la PECO Argeș. Unde pot sa ma interesez ce valoare mai au, daca sunt purtatoare de dividende, daca se vand la bursa etc? (Mariana Patrau, Costești-Argeș) RASPUNS: In primul rand, cu Cartea de Identitate și Certificatul de acțiuni, mergeți la Depozitarul Central și solicitați…

- UniCredit, cea mai mare banca din Italia, analizeaza o fuziune cu banca franceza Societe Generare, intr-o actiune care ar deschide calea fuziunilor bancare de pe piata europeana, potrivit unui articol publicat duminica de Financial Times, citat de Reuters conform News.ro . Directorul general al UniCredit,…