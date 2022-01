Stiri pe aceeasi tema

- O mașina in care se aflau un adult și doi copii a fost lovita de tren in Miceștii de Campie. Deocamdata nu se cunoaște starea victimelor. In trenul implicat in accident se aflau 20 de calatori. UPDATE: Doi adolescenți de 15 și 17 ani, care se aflau pe bancheta din spate a autoturismului au decedat…

- Compania Frasinul a realizat in premiera in Romania un drum cu o durata de viața cu 50% mai mare decat cele clasice. Mai mult, drumul are costuri de intreținere cu 30% mai mici, rezistența la traficul greu, dar și o distanța de franare mai scurta. Drumul unde a fost realizat tronsonul experimental leaga…

- Așa cum au prevazut și specialiștii, in Bistrița-Nasaud s-a inregistrat in aceasta dimineața cea mai scazuta temperatura a acestei perioade: aproape -17°C…! S-a lasat gerul peste județul nostru, de cateva zile. O confirma și stațiile meteo coordonate de Mihai Balan. Acesta a transmis, in aceasta dimineața…

- Iarna și-a intrat in drepturi in Pasul Tihuța, la 1.200 de metri altitudine. DN17, drumul național care strabate zona, este acoperit de zapada. Din fericire, drumarii acționeaza in zona. Daca Bistrița n-a avut parte de fulgi de zapada astazi, in Pasul Tihuța ninge ca-n povești, la ceas de seara. DN17,…

- Nu mai puțin de 126 de UAT-uri din județele Botoșani, Iași și Suceava, prin reprezentanții legali, au spus DA unui proiect menit sa recupereze decalajele de dezvoltare dintre REGIUNEA de Nord – Est și restul Uniunii Europene.

- Inspectoratul Școlar Bistrița-Nasaud a facut publica lista candidaților pentru funcția de director / director adjunct. In unele situații – exista chiar cate doi candidați pentru același post. Este cazul Colegiului „Liviu Rebreanu”, a Liceului de Muzica „Tudor Jarda” sau a Gradiniței cu Program Prelungit…