”Inima și alte preparate din carne”, de Dan Coman, in regia lui Radu Afrim a cucerit juriul Galei UNITER 2021. Piesa a primit premiul pentru ”Cel mai bun spectacol”. Premiul caștigat de bistrițeni, la Gala UNITER 2021 a fost inmanat de catre ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. „Teatrul a demonstrat rezilienta in aceasta perioada. Am tot vazut, ați premiat și o scena digitala, am auzit oameni care se pregateau sa faca proiecte live aici pe scandura si pana la urma au ajuns sa faca proiecte de teatru radiofonic.”, a precizat acesta. Directorul Teatrului Național ”Marin Sorescu” din Craiova, Alexandru…