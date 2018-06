Stiri pe aceeasi tema

- Nici bine nu s-a incheiat primul sezon, ca telespectatorii se gandesc deja la sezonul 2 de la Exatlon. Show-ul din Republica Dominicana l-a avut caștigator pe Vladimir Draghia și a prins foarte tare la publicul din Romania. (Promotiile zilei la monitoare) Producatorii de la Kanal D se gandesc deja…

- Noul sezon “Exatlon” se apropie cu pasi repezi. Corina Diaconescu, producatoarea reality-show-ului de la Kanal D, a povestit jurnalistilor Click! detalii din culisele competitiei, care nu s-au vazut pe micile ecrane. Click: De ce credeti ca primul sezon al reality show-ului „Exatlon”, de la Kanal D,…

- Catalin Cazacu a stat aproape cinci luni de zile in Republica Dominicana, fiind unul dintre Faimoși. Motociclistul și-a anunțat fanii ca va fi prezent la emisiunea “Roata Norocului“ de la Kanal D. Fostul concurent de la Exatlon a facut o postare pe rețelele de socilializare, iar prietenii virtuali…

- EXATLON ROMANIA: Dupa cinci luni de competitie, Vladimir Draghia, din partea echipei "Faimosii" si Ionut Sugacevschi, din partea echipei "Razboinicii", s-au calificat in marea finala. Dupa un maraton al emotiilor, care i-a unit pe fostii rivali Razboinici si Faimosi, atat in Arena din Republica…

- Aseara, dupa un maraton al emotiilor, care i a unit pe fostii rivali Razboinici si Faimosi, atat in Arena din Republica Dominicana, cat si in platoul special amenajat pentru marea finala de la Kanal D, "Exalton" si a aflat deznodamantul.Telespectatorii au ales, prin vot, marele castigator al acestui…

- Mai sunt cateva zile pana la finala „Exatlon“. Castigatorul competitiei de la Kanal D, care pleaca din Republica Dominicana cu premiul de 100.000 de euro, se va alege, in direct, miercuri, 23 mai. Echipa Faimosilor a ramas in picioare cu un singur concurent – Vladimir Draghia, in timp ce Razboinicii…