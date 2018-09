Stiri pe aceeasi tema

- Primele imagini de la Exatlon, al doilea sezon. Cel mai asteptat show din Romania revine miercuri la Kanal D, incepand cu orele 19:30. 10 Faimoși și 10 Razboinici se vor intrece pe trasee complexe, vor trai la intensitate maxima bucuria victoriei si vor lega prietenii pentru toata viata. 20 de concurenti…

- Show-ul Kanal D ramane cu cinci ediții pe saptamana, ca și in primul sezon, dar va incepe mai devreme. Show-ul Kanal D, filmat in Republica Dominicana, va debuta miercuri, 29 august, și va fi difuzat de miercuri pana duminica, fara zilele de luni și marți, cum a fost in primul sezon.(CITEȘTE ȘI: GIGI…

- Exatlon revine miercuri! Filmarile au inceput deja in Republica Dominicana! Intensitate la maximum a trairilor, competitie sportiva suta la suta reala, strategii, euforie, disperare, conflicte inerente si povestea individuala a celor 20 de concurenti extraordinari, care vor da totul pe nisipurile din…

- Cel mai asteptat show al momentului, care a readus bucuria sportului in randul romanilor si a jocului in viata copiilor, transformand oameni obisnuiti in adevarati eroi, revine cu un nou sezon la Kanal D. Fenomenul „Exatlon” se intoarce din 29 august, de la ora 19.30. Faimosii si Razboinicii au ajuns…

- Daca la intrarea in competiție era extrem de timida, in lunile petrecute in Republica Dominicana s-a transformat, iar acum este mult mai puternica și mai hotarata sa aiba proiecte noi. Larisa a oferit un interviu in exclusivitate pentru huff.ro, in care a vorbit despre viața sa de dupa Exatlon,…

- Ionuț Sugacevschi inca are probleme dupa Exatlon! Imediat dupa finala concursului de la Kanal D, “Jaguarul” a plecat in Belgia, unde locuiește și muncește alaturi de soția lui, Nella. Deși se face o luna de cand s-a incheiat competiția, Ionuț inca iși trateaza problemele de sanatate dobandite in Republica…

- Giani Kirița se pregatește sa devina antrenor. Dupa ce, din pricina participarii la “Exatlon”, a ratat un examen important pentru viitoarea lui cariera, acum e pe ultima suta de metri catre indeplinirea visului sau. De cum a revenit din Republica Dominicana, s-a și reapucat de studiu! Chiar daca participarea…