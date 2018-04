Stiri pe aceeasi tema

- O noua eliminare a avut loc la Exatlon Romania. Cea care a parasit competiția este Alina din echipa Razboinicilor. Echipa Razboinilor de la concursul Exatlon Romania, difuzat de postul de televiziune Kanal D, a mai pierdut un membru. Alina a fost cea care a parasit competiția, in urma voturilor de la…

- EXATLON 4 APRILIE. Echipa razboinicilor a mai pierdut un coechipier. Alina a parasit competitia Exatlon, dupa votul publicului. (CITEȘTE ȘI: BOMBA IN SHOWBIZ! AM AFLAT DE CINE E INDRAGOSTIT GIANI KIRIȚA!) EXATLON 4 APRILIE. Echipa razboinicilor are acum doar patru membri, dupa ce, in urma voturilor…

- Anca de la Exatlon susține ca Alina este innebunita dupa Ștefan și umbla prin preajma lui inca de la inceputul competiției. Mama Alinei susține ca fiica ei nu iși dorește un barbat precum Ștefan, ci mai degraba unul ca și Catalin Cazacu. „Imi place de Stefan, dar nu ca iubit. Stefan e frumos, amandoi…

- Ștefan, Alina și Roxana, propuși spre eliminare la Exatlon, in ediția de marți, 3 aprilie. Fostele concurente din echipa Razboinicilor, Mariana și Anca au comentat situația și au facut declarații neașteptate. “Stefan este eliminat si este unul dintre nominalizati”, a spus Cosmin Cernat, dupa ce Razboinicul…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” Anca Mihailescu și Alex Moraru și-au reproșat diverse lucruri din competiție. Dar, in cele din urma, au ajuns la un consens. Și-au dat dreptate in ceea ce privește falsitatea “Razboinicilor”. „In ultima perioada erau bisericuțe. Mariana cu Alina, Ștefan cu Alex. Alex…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” au pierdut lupta pentru casa și imunitate. Motiv pentru care sunt nevoiți sa mai elimine un concurent. Au avut dreptul la nominalizare Alex și Ștefan, care sunt cei doi protejați. “Nominalizarea mea va fi Lupu. In ultima saptamana nu a putut aduce foarte multe puncte…

- Diana Belbita si Larisa de la Razboinici au discutat despre Oltin Hurezeaznu. Concurentul a participat la putine probe si a pierdut de fiecare data. „Iti dai seama, Oltin a venit si nu concureaza. Nu cred ca poti sa faci atatea sporturi si sa nu poti sa te misti”, a spus Larisa. „Eu de exemplu nu am…

- Anca, Alexandru și Radu! Ei au fost concurenții din echipa „Razboinicii” care au fost propuși spre eliminare. Votul telespectatorilor a decis insa care dintre participanți sa pasaseasca „Exatlon”. Prezentatorul emisiunii a fost uimit de reacțiile celor care au ramas in cunoscutul concurs. Deși membrii…