- EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE : Faimoșii caștiga premiul pus in joc. In acest moment, scorul este 7-4 in favoarea Faimoșilor. EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE 2: "Premiul e ceva ce n-ați mai trait pana acum. Echipa caștigatoare se va uita la film. Mai mult decat atat, o…

- EXATLON ROMANIA 28 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Inca din prima saptamana in Republica Dominicana, Oltin a știut ca el va fi prima nominalizare pentru eliminare. A petrecut, totuși, patru saptamani alaturi de Faimoșii. EXATLON ROMANIA 28 MARTIE 2018 LIVE VIDEO EXATLON ROMANIA 28 MARTIE 2018…

- EXATLON ROMANIA: Imediat dupa ce Vladimir Draghia a adus punctul victoriei pentru echipa sa, Faimosii, Giani Kirita si-a indreptat atentia catre Mariana, careia i-a strigat: "Ti-am zis ca te trimit la cotet, Mariano? Ti-am zis ca acolo ti-e locul? 70 de zile sa stai acolo! Capul jos! La cotet!"…

- Anda Adam a fost eliminata si regreta ca a parasit concursul EXATLON. EXATLON ROMANIA. Vorbe GRELE aruncate intre FETE: "Este o vipera! Una iti spune in fata, alta face in lipsa ta!" "La doua zile dupa ce am ajuns la Exatlon am mancat orez fiert și linte. E binevenit. Sper sa ma recuperez…

- Fanii inraiți ai emisiunii Exatlon Romania nu s-au limitat la a urmari cu sufletul la gura probele, ci au facut și tabeluri cu rezultatele concurenților, noteaza Kfetele.ro . Unul din aceste tabeluri a fost postat pe Facebook de cel care l-a realizat și astfel se poate observa cu ușurința care sunt…

- Concurenții propuși pentru eliminare la Exatlon. Catalin Cazacu, la un pas sa plece acasa, dupa ce in urma cu doar cateva Zile, Clauda Pavel a parasit competiția. Vladimir Draghia a nominalizat-o pe Diana Bulimar, Catalin Cazacu l-a nominalizat pe Flo, iar cativa concurenti l-au nominalizat pe Ion Oncescu.…

- EXATLON. Daca s-ar incheia acum concursul, Vladimir Draghia ar fi marele castigator! El a acumulat cele mai multe puncte! Iar pe locul al doilea este Diana Belbita, tot o component a echipei Faimosilor. Exatlon Romania este unul dintre cele mai urmarite reality show-uri, cu dueluri care-ti tin respiratia,…

- EXATLON, 6 februarie.A Ce disputa! ”Faimosii” au condus cu 6-3, dar au fost invinsi, incredibil, dupa o serie de exceptie a ”Razboinicilor”.A Giani Kirita s-a luat de coechipierii lui, la final.A