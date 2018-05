Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, dupa un maraton al emotiilor, care i a unit pe fostii rivali Razboinici si Faimosi, atat in Arena din Republica Dominicana, cat si in platoul special amenajat pentru marea finala de la Kanal D, "Exalton" si a aflat deznodamantul.Telespectatorii au ales, prin vot, marele castigator al acestui…

- EXATLON ROMANIA 17 APRILIE 2018: Faimosii au dat-o de gol pe Diana Belbita dupa ce Cosmin Cernat a intrebat-o daca mai tine dieta. Diana a marturisit ca nu poate sa renunte la dulciurile care i se ofera ca premii, insa tine o “dieta de orez, partial”, referindu-se probabil la faptul ca a injumatatit…

- EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE : Faimoșii caștiga premiul pus in joc. In acest moment, scorul este 7-4 in favoarea Faimoșilor. EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE 2: "Premiul e ceva ce n-ați mai trait pana acum. Echipa caștigatoare se va uita la film. Mai mult decat atat, o…

- EXATLON ROMANIA 10 APRILIE LIVE VIDEO ONLINE KANAL D: Prima proba din competitie a fost castigata fara drept de apel de cei patru Razboinici, puncte importante au fost adjudecate de Ionut care nu s-a menajat deloc, in ciuda faptului ca era accidentat. EXATLON ROMANIA 10 APRILIE LIE VIDEO ONLINE…

- EXATLON ROMANIA 3 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Saptamana trecuta concurenții de la EXATLON au fost uimiți dupa ce s-a aflat numele persoanei eliminate, intrucat nu a fost Oltin Hurezeanu, cum credeau Faimoșii, ci Diana Bulimar. In acest context, tensiunile dintre cele doua echipe au crescut,…

- EXATLON ROMANIA 17 MARTIE 2018: Faimoșii au caștigat și a doua proba și vor merge la restaurant. RAZBOINICI - FAIMOȘI: 1 - 0 / 1 - 1 / 2 - 1/ 3 - 1/ 3 - 2 / 4 - 2 / 4 - 3 / 5 - 3 LIVE AICI In ceea ce privește a doua confruntare, echipa caștigatoare va merge la restaurant. …

- EXATLON ROMANIA ONLINE KANAL D: Andrei Stoica, ultimul concurent din Echipa Faimosilor care a parasit competitia "Exatlon", in urma unei accidentari misterioase, s-a aflat aseara in platoul "WOWBiz", alaturi de Anda Adam, si ea eliminata din concurs din cauza unei accidentari dificile. Cele doua…

- COSMIN CERNAT - EXATLON ROMANIA. Cu o cariera de peste 20 de ani in jurnalismul sportiv, Cosmin Cernat este, in prezent, prezentatorul emisiunii Exatlon, difuzata de sambata pana miercuri la Kanal D, scrie dcnews.ro. "De-a lungul carierei mele de comentator sportiv, am fost acuzat ca țin cu Dinamo,…