- Geanina din echipa Faimoșilor de la Exatlon Romania a dat loc barfelor la petrecerea de Paște care a fost organizata pentru concurenți. Geanina este cel mai nou membru in echipa Faimoșilor din cadrul concursului Exatlon Romania , difuzat de postul de televiziune Kanal D. Duminica, 8 aprilie, atat concurenții…

- EXATLON ROMANIA. Echipa Razboinicilor a mai pierdut un coechipier important. Incepand cu data de 4 aprilie, Alina a parasit competitia Exatlon, dupa votul publicului. Concurenta a dezvaluit chiar dupa ce a fost eliminata ca a visat acest lucru. „Aseara am visat ca eram acasa cu mama…

- EXATLON ROMANIA Tristete in echipa "Razboicinilor" care s-a subtiat dupa eliminarea Alinei de miercuri seara. Blonda si-a incurajat colegii ramasi in concurs si le-a transmis sa lupte, chiar daca au ramas atat de putini. "Acum sunteti doar voi!", a spus concurenta la plecarea din Republica Dominicana.…

- Ștefan, Alina și Roxana, propuși spre eliminare la Exatlon, in ediția de marți, 3 aprilie. Fostele concurente din echipa Razboinicilor, Mariana și Anca au comentat situația și au facut declarații neașteptate. “Stefan este eliminat si este unul dintre nominalizati”, a spus Cosmin Cernat, dupa ce Razboinicul…

- EXATLON: A caștigat echipa Faimoșilor! In urma acestui rezultat, trei persoane din echipa Razboinicilor vor fi propuse spre eliminare. Cei trei nominalizați sunt: Ștefan, Alina și Roxana. De precizat ca Ionuț, grav ranit, are imunitate, intrucat e player of the week, cel mai valoros jucator al saptamanii. …

- Mariana, una dintre membrele echipei Razboinilor de la show-ul Exatlon Romania, a fost eliminata din concurs. Dupa ce au pierdut inca o lupta Arena Exatlon, cei din echipa Razboinilor au ajuns din nou la eliminrai. Cei trei aflați pe lista de data aceasta au fost Alex, Ștefan și Mariana. Publicul a…

- Un concurent din tabara Razboinicilor va parasi competiția „Exatlon”. Luni seara a fost una decisiva pentru concureții de la „Exatlon”, cei care si-au disputat dreptul la imunitate, in competiția pe traseul dificil. Mai determinați ca niciodata pentru a nu fi puși iar in postura ultimelor doua saptamani…

- Andrei Stoica s-a accidentat, aseara, la Exatlon Romania. Fanii au putut vedea cum sportivul a suferit o ruptura de ligamente la piciorul stang. Andrei a fost carat pe brate de Vladimir Draghia si Giani Kirita. Mai tarziu, Andrei Stoica a venit in casa cu piciorul bandajat. „Nu pot sa calc in el, nu…