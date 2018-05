Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON ROMANIA 4 MAI 2018. Dupa editia Exatlon din 2 mai, cand Giani Kirita a parasit competitia, in concurs au ramas doar 8 jucatori, cate 4 in fiecare echipa. De acum, regulile se vor schimba. Dupa plecarea lui Giani Kirita, in Arena Exatlon din 2 mai, Cosmin Cernat a facut anuntul: "Veti…

- Se schimba regulile la concursul-fenomen Exatlon! Mai exact, prezentatorul Cosmin Cernat a dezvaluit ca, dupa ce in concurs vor ramane 4 Faimosi și 4 Razboinici, competiția va intra in faza finala, iar regulile se vor schimba. „Veti ramane 8: vor fi 4 Razboinici si 4 Faimosi! Detalii despre cum va continua…

- Cosmin Cernat a facut un anunț neașteptat in cadrul emisiunii. El le-a transmis telespectatorilor ce se va intampla cu toți concurenții de la Exatlon de Paște. Producatorii show-ului din Republica Dominicana le-au pregatit o surpriza de zile mari. Concurenții Exatlon vor avea o parte de o petrecere…

- Creat si distribuit de compania turca de productie Acun Medya, Exatlon a debutat in Mexic si Brazilia in ultima parte a anului 2017, scrie Business Magazin. Show-ul cuprinde un numar de concurenti, atat vedete, cat si oameni obisnuiti, care vor trece prin probe dificile, ce le vor pune la…

- EXATLON 26 martie. Cosmin Cernat a urmarit indeaproape evoluția “Faimoșilor” și a “Razboinicilor”, in cadrul celui mai tare concurs din Romania. Show-ul filmat in Republica Dominicana i-a facut pe concurenți sa treaca prin valuri de emoții, mai ales ca se afla și la mare distanța de cei dragi. „Suntem…

- Exatlon 19 martie. Anca Surdu nu va mai ramane in concurs! Coordonatorul competiției din Republica Dominicana a anunțat ca Anca are probleme medicale, motiv pentru care va parasi echipa. „Am o veste despre Anca. Din cauza unor probleme de sanatate, care nu sunt mari, nu vreau sa ingrijorez telespectatorii,…

- Ion Oncescu, din echipa Faimoșilor din cadrul show-ului Exatlon Romania, s-a retras temporar din concurs pentru a primi ingrijiri medicale. Cosmin Cernat a anunțat ca Oncescu se afla sub supraveghere medicala. Omul de otel de la “Exatlon” nu s-a simțit bine deloc. „Ionuț Oncescu nu e alaturi de echipa,…