Gură de oxigen pentru Poli, după 1:0 cu Chiajna

ACS Poli Timişoara a obținut trei puncte prețioase în disputa de sâmbătă cu Chiajna, rupând astfel tristul şir de meciuri fără victorie.