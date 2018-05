EXATLON ROMANIA 23 MAI 2018: S-a decis CASTIGATORUL EXATLON. LIVE VIDEO KANAL D FINALA EXTALON 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Ion Oncescu s-a declarat un Razboinic, in Finala Exatlon. Astfel, celebrul sportiv a reușit sa uimeasca audiența, in Marea Finala Exatlon, dupa ce a renunțat sa mai poarte tricoul cu Faimoșii și s-a declarat un Razboinic. “Ce ma bucur ca te vad viu. Ce ma bucur sa te vad, Cosmin. Ce pot sa spun. Intr-o…

- Vladimir Draghia doneaza banii, daca va caștiga finala Exatlon Romania 2018, potrivit unui anunț postat in numele actorului, pe pagina sa de Facebook. Se știe și cui… “Marea finala bate la ușa și aduce cu ea premiul de 100000 de euro pe care, daca ii caștiga, Vladimir ii va dona taberei MagiCAMP. Aceasta…

- Echipa Razboinicilor a reușit sa elimine rand pe rand cate un Faimos, pana cand echipa roșie s-a destructurat complet, scrie huff.ro. Vladimir Draghia a ramas singurul concurent de Faimoși, iar de azi, 22 mai, incep probele individuale. Citeste si EXATLON ROMANIA 21 MAI 2018: Se schimba regulile,…

- "Urmeaza cea mai grea perioada si cea mai grea saptamana. Va fi o saptamana intensa, cu eliminari rapide, cu multa emotie, cu multa tensiune. Tot ceea ce ati acumulat in aceste luni de zile se va sfarsi in aceasta saptamana", le-a dezvaluit Cosmin Cernat concurentilor, potrivit kanald.ro. Citeste…

- EXATLON 9 MAI 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Cosmin Cernat a anunțat astfel ca regulile la eliminare se vor schimba pentru ca au ramas doar cate 4 concurenți in fiecare echipa. La jocul de la Exatlon 8 mai 2018 , Razboinicii a caștigat premiul care a constat in mancare și o ședința de spa, dupa…

- EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE : Faimoșii caștiga premiul pus in joc. In acest moment, scorul este 7-4 in favoarea Faimoșilor. EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE 2: "Premiul e ceva ce n-ați mai trait pana acum. Echipa caștigatoare se va uita la film. Mai mult decat atat, o…

- Ionuț „Jaguarul” și-a iesit din minți, dupa ce echipa sa a pierdut in fața Faimoșilor. Giani Kirița i-a injurat, deranjat fiind de stategia Razboinicilor de a juca impotriva lui Oltin. Ionuț nu s-a mai abținut! „Au creat dezavantajul lor in avantaj. Adica faptul ca l-au bagat pe Oltin. Si au bagat fitilele…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 2018. "Sa voteze acum fanii faimoșilor fix invers. Sa vezi nenorocire" EXATLON ROMANIA ELIMINARE 27 februarie. Luni seara, Faimoșii au caștigat proba, prin urmare nu au fost nevoiți sa propuna persoane pentru eliminare. Razboinicii s-au luptat pentru imunitate,…