Catalin Cazacu, participant la competiția care se desfașoara in Republica Dominicana, a dezvaluit de ce are succes la femei. El a spus ca acestea sunt, de regula, fascinate de piloții de curse, care iși risca viața de multe ori. „Am o teorie despre: de ce „iubesc” femeile pilotii de curse. Nu pentru ca respecta ceea […] The post Exatlon. Motivul pentru care Catalin Cazacu are succes la femei: ”Cu cat ești mai aproape de moarte…” appeared first on Cancan.ro .