Stiri pe aceeasi tema

- "Suntem pe ultima suta de metri. Trebuie sa joci cu cei puternici ca sa ajungi puternic", au fost cuvintele lui Giani Kirita, care simte ca dupa eliminarea Geaninei s-a facut dreptate, iar acum ambele echipe joaca de la egal la egal, scrie stirilekanald.ro. Si Razboinicii au observat ca s-a produs…

- EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE : Faimoșii caștiga premiul pus in joc. In acest moment, scorul este 7-4 in favoarea Faimoșilor. EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE 2: "Premiul e ceva ce n-ați mai trait pana acum. Echipa caștigatoare se va uita la film. Mai mult decat atat, o…

- Geanina, noua concurenta Exatlon, care a inlocuit-o pe Anca Surdu, este cunoscuta publicului larg din show-ul "Bravo,ai stil!", scrie wowbiz.ro. Acolo, ea a fost concurenta si a reusit sa provoace cateva scandaluri de notorietate in timpul fashow-show-ului. Unul dintre ele a fost cu exotica Naba,…

- EXATLON ROMANIA 31 MARTIE LIVE VIDEO KANAL D. Astazi vom avea din nou premiu dublu la Exatlon. Primul premiu este CASA și un premiu surpriza pe care Cosmin Cernat il va anunța la debutul episodului. Cert e ca din promoul emisiunii, reacție de bucurie a ambelor echipe arata importanța premiului.…

- EXATLON ROMANIA. Echipa Albastrilor a inceput in forta si au marcat mai multe puncte consecutive impotriva Faimosilor, scrie wowbiz.ro. Atunci cand Faimosii au fost la un pas sa ii ajunga, Razboinicii s-au mobilizat si mai tare, iar in cele din urma au invins cu scorul de 10-6. Citeste si "Exatlon",…

- Exatlon 25 februarie. O noua victorie pentru concureții ”Faimoșilor” in disputa cu ”Razboinicii”! Giani Kirița a ”explodat” de fericire la finalul intrecerii și i-a felicitate pe colegii lui. Exatlon 25 februarie. Anca Surdu a fost cea care a adus ultimul punct pentru echipa, astfel ca scorul a fost…

- Surpriza sambata seara, 3 februarie, la Exatlon. Competiția de la Kanal D s-a imbogațit cu patru noi concurenți, cate doi pentru fiecare echipa, potrivit click.ro. Roxana si Alex s-au alaturat echipei Razboinicii, iar Florian (Flo) și Larisa au intrat in concurs de partea Faimoșilor, conform sursei…

- "Așa cum v-am spus cu ceva timp in urma, avem o surpriza pentru voi, atat pentru Razboinici, cat și pentru Faimoși. Patru concurenți sunt aici. Va rog sa-i primim cum se cuvine, cu aplauze.", a declarat Cosmin Cernat la startul emisiunii, scrie click.ro. Citeste si EXATLON. Anda Adam vrea…