Exatlon. Geanina Stana, cea mai noua membra a echipei „Faimoșii", e indragostita de unul dintre sexy-adversarii sai. Vladimir Draghia și Catalin Cazacu au dat-o de gol și au spus despre aceasta ca: „E disperata dupa el".