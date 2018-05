Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut mai bine de 4 luni de cand a inceput Exatlon, iar competiția din Republica Dominicana se apropie de sfarșit. Cosmin Cernat este prezentatorul acestui show și a petrecut multe momente de neuitat alaturi de concurenți. Fanii acestei emisiuni l-au acuzat pe comentatorul sportiv ca ține cu „faimoșii”…

- EXATLON ROMANIA 17 APRILIE 2018: Faimosii au dat-o de gol pe Diana Belbita dupa ce Cosmin Cernat a intrebat-o daca mai tine dieta. Diana a marturisit ca nu poate sa renunte la dulciurile care i se ofera ca premii, insa tine o “dieta de orez, partial”, referindu-se probabil la faptul ca a injumatatit…

- Vladimir Draghia, declarație emoționanta despre iubita lui, in cadrul emisiunii Exatlon de sambata, 14 aprilie. Concurentii au fost intrebati despre cele mai mari temeri pe care le au de cand sunt in concurs. “Se instaleaza in interiorul oricaruia dintre noi, fiind plecat atata timp, un semntiment…

- Exatlon 8 aprilie 2018. Prima seara de Paște a fost una speciala in Republica Dominicana, unde concurenți din echipa „Faimoșii” și cea „Razboinicii” s-au distrat pe cinste. Ei s-au infruptat din bucate alese la cina, au facut karaoke, iar in urma performarii, fiecare dintre ei au fost punctați de colegi.…

- COSMIN CERNAT - EXATLON ROMANIA. Cu o cariera de peste 20 de ani in jurnalismul sportiv, Cosmin Cernat este, in prezent, prezentatorul emisiunii Exatlon, difuzata de sambata pana miercuri la Kanal D, scrie dcnews.ro. "De-a lungul carierei mele de comentator sportiv, am fost acuzat ca țin cu Dinamo,…

- Exatlon 10 martie. Oltin, din echipa ”Faimoșii”, nu are viața ușoara! Doua dintre adversarele i-au pus deja eticheta sportivului! Concureaza prea puțin, a pierdut mereu și nu sunt deloc impresionate de felul in care ”jongleaza” cu mingea. Diana Belbița și Larisa de la Razboinici au discutat despre Oltin…

- Exatlon 20 februarie: Competiția din Republica Dominicana devine din ce in ce mai dura, iar accidentarile au loc pe banda rulanta.„Faimoșii” par sa aiba și ghinion. Ion Oncescu a plecat definitiv acasa, urmand sfatul medicilor, Andrei Stoica a ajuns și el la doctor și merge in carje. Acum, a venit randul…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D, concurent eliminat: Decizia finala a fost a telespectatorilor, care au putut vota telefonic, prin SMS, favoritul pe care au dorit sa il salveze de la eliminare. nainte de a dezvalui numele concurentului eliminat de la EXATLON, prezentatorul Cosmin Cernat, le-a…