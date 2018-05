“Exatlon”, audiente uriase cu marea finala! Iata cine a castigat! Finala “Exatlon” a tinut in fata micilor ecrane, in medie, aproape patru milioane si jumatate (4.454.000) de romani. Ei au vizionat cel putin un minut cel mai iubit reality sportiv televizat din tara. Aseara, Kanal D a fost lider incontestabil de audienta. Statia a inregistrat cote de piata de peste 20%, pe toate targeturile monitorizate. Mai mult, la nivelul populatiei de la nivel national, cota de piata inregistrata aseara de Kanal D a fost aproape dubla, fata de cea a urmatorului post TV clasat. Astfel, in intervalul 19:55 –…