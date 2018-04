Seara de Paste a fost una plina de voie buna pentru Razboinici si Faimosi care au avut ocazia pentru prima oara sa petreaca impreuna si sa lase ranchiuna la o parte. O apropiere neasteptata s-a petrecut in Stefan si Geanina. Noua concurenta de la Faimosi a stat nedezlipita de Stefan. La intalnirea dintre echipe de […] The post Exatlon 9 aprilie. Ștefan de la „Razboinicii”, despre gesturile tandre pentru Geanina: „Da, e adevarat” appeared first on Cancan.ro .