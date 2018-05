Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON 1 MAI 2018. ELIMINARE propuneri - Concursul se apropie de final, iar acest lucru se poate sesiza cu orice episod ce trece. EXATLON 1 MAI 2018. ELIMINARE propuneri - In concurs au ramas cinci faimoși și patru razboinici care lupta pentru marele premiu de 100.000 de euro. Iar miza jocului…

- EXATLON ROMANIA 1 mai 2018 live video Kanal D: Razboinicii și Faimoșii joaca marti seara pentru un premiu foarte important: ramanerea in concurs. Luni, Razboinicii castiga casa! Ionut a adus punctul decisiv la stafeta mixta. Scorul final 10-9 pentru cei in albastru. De asemenea, Razboinicii…

- EXATLON ROMANIA, 22 aprilie. UPDATE 1: Concurenții joaca cu gandul la familie, la prieteni și iși doresc sa comunice cat mai mult cu aceștia. De aceea proba de astazi este foarte importanta pentru ei. EXATLON ROMANIA, 22 aprilie. Faimoșii - Razboinicii, rezultat final. Se anunța din nou un…

- EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE : Faimoșii caștiga premiul pus in joc. In acest moment, scorul este 7-4 in favoarea Faimoșilor. EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE 2: "Premiul e ceva ce n-ați mai trait pana acum. Echipa caștigatoare se va uita la film. Mai mult decat atat, o…

- EXATLON ROMANIA 10 APRILIE LIVE VIDEO ONLINE KANAL D: Prima proba din competitie a fost castigata fara drept de apel de cei patru Razboinici, puncte importante au fost adjudecate de Ionut care nu s-a menajat deloc, in ciuda faptului ca era accidentat. EXATLON ROMANIA 10 APRILIE LIE VIDEO ONLINE…

- Faimoșii si Razboinicii de la Exatlon au petrecut Pastele impreuna, un moment bun pentru ca aceștia sa se impace, cel puțin pana vor ieși din nou pe traseu. De Paște, concurentii au fost rasfatați intr-o casa de lux, au primit haine, fetele au fost machiate si coafate. Dupa o masa bogata si multa buna…

- Un concurent din tabara Razboinicilor va parasi competiția „Exatlon”. Luni seara a fost una decisiva pentru concureții de la „Exatlon”, cei care si-au disputat dreptul la imunitate, in competiția pe traseul dificil. Mai determinați ca niciodata pentru a nu fi puși iar in postura ultimelor doua saptamani…

- EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 3. In acest moment, scorul este de 3-1 pentru echipa Faimoșilor. Primul punct pentru Razboinici a fost obținut de Mariana. EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018 LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 2. Primul punct pentru…