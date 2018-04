Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu de romani a platit 42.500 de euro pentru un sejur de sapte nopti in Dubai de 1 Mai, urmand sa se cazeze intr-un apartament amenajat sub apa. Acesta este cel mai scump pachet vândut de Ziua Muncii de cea mai mare reţea de agenţii de turism din România, TUI TravelCenter,…

- Din datele agentiei, care trimite anual in vacante peste 300.000 turisti romani, cele mai cautate destinatii externe de 1 Mai sunt Bulgaria, Grecia, Turcia si Spania. In ceea ce priveste pachetele exotice, cei mai multi romani au preferat in aceasta perioada Thailanda, Republica Dominicana, Maldive…

- Cel mai scump pachet vandut pentru 1 Mai in rețeaua TUI Travel Center a costat 42.500 de euro. "Este vorba de un sejur de șapte nopți in perioada 1 Mai la un hotel emblema al Dubai-ului, Atlantis The Palm 5*, cumparat de un cuplu de romani. Aceștia vor calatori cu avionul la business class, vor beneficia…

- Creat si distribuit de compania turca de productie Acun Medya, Exatlon a debutat in Mexic si Brazilia in ultima parte a anului 2017, scrie Business Magazin. Show-ul cuprinde un numar de concurenti, atat vedete, cat si oameni obisnuiti, care vor trece prin probe dificile, ce le vor pune la…

- EXATLON 5 MARTIE. Giani Kirita, a cedat! El s-a prabușit din cauza oboselii. S-a intamplat in timpul meciului international la care participa Romania, Turcia și Grecia. Coechipierii s-au strans in jurul lui, plini de emoții, și i-au acordat primul ajutor fostului fotbalist. Dupa mai multe curse consecutive,…

- EXATLON 5 MARTIE. Cosmin Cernat, prezentatorul reality-show-ului din Republica Dominicana, le-a dat o veste de zile mari concurenților. El a mai anunțat și un nou concurs, care va avea la linia de start trei țari. EXATLON 5 MARTIE. In fiecare saptamana, concurenții din trei țari, Romania, Turcia și…