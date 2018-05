Catalin Cazacu a parasit “Exatlon” in ediția trecuta, insa nu-i duce nimeni lipsa. Roxana de la „Razboinicii” este de parere ca Vladimir Draghia este mult mai bine pregatit fața de Catalin Cazacu. „Vladimir avea un avantaj. A jucat mult mai multe jocuri. A jucat mult mai bine”, a declarat Roxana dupa eliminarea lui Catalin Cazacu. […] The post EXATLON 21 MAI. Reacția neașteptata a “Razboinicilor” dupa eliminarea lui Catalin Cazacu. “Avea un…” appeared first on Cancan.ro .