- EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE : Faimoșii caștiga premiul pus in joc. In acest moment, scorul este 7-4 in favoarea Faimoșilor. EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE 2: "Premiul e ceva ce n-ați mai trait pana acum. Echipa caștigatoare se va uita la film. Mai mult decat atat, o…

- EXATLON 2 APRILIE. Lunile petrecute impreuna in Republica Dominicana l-au facut pe Giani Kirița sa devina apropiat de colegii sai din echipa Faimoșilor, carora le-a facut dezvaluiri neașteptate! Giani Kirița a vorbit despre pasiunea nebuna pe care a facut-o pentru o femeie, dar din pacate, dragostea…

- Exatlon. Geanina este noua concurenta al show-ului din Republica Dominicana. Face parte acum din echipa Faimoșilor, are 23 de ani și a participat in sezonul al treilea la “Bravo, ai stil!”. Ea a inlocuit-o pe Anca Surdu. Geanina a fost concurenta la ”Bravo, ai stil”, iar acolo s-a facut remarcata prin…

- Este bucurie mare in tabara „Faimoșilor”! Cosmin Cernat a anunțat in ediția de sambata seara (31 martie) de la Exatlon ca noua concurenta urmeaza sa intre in competiția din Republica Dominicana. Ea a venit in locul Ancai Surdu, care a fost nevoita sa se retraga din motive medicale. Deși producatorii…

- Exatlon 17 martie. A fost o ediție tensionata sambata, in cadrul competiției din Republica Dominicana. „Faimoșii” au caștigat probele, iar Giani Kirița i-a aruncat cuvinte grele Marianei din echipa „Razboinicii”. S-a lasat cu un schimb de replici dur intre cei doi concurenți. Giani a jignit-o pe sportiva…

- Personalitatea vulcanica a lui Giani Kirița este deja mega-cunoscuta. Fostul fotbalist este așa de cand se știe și nu vrea sa se schimbe pentru nimeni și nimic. Sportivul a reușit sa-l scoata din sarite pe Gica Hagi in timpul unui medi din campionatul Turciei, in februarie 2005. Liderul echipei „Faimoșilor”…

- Giani Kirita este unul dintre cei mai controversati concurenti de la Exatlon. Barbatul face parte din echipa Faimosilor si se implica foarte mult ca ceilalti coechipieri sa aiba un psihic foarte bun. Daca pe plan profesional i-a mers foarte bine, in cel personal lucrurile au stat putin diferit.

- EXATLON. Este una dintre cele mai apreciate concurente de la competitia din Republica Dominicana si face echipa cu Giani Kirita si Ion Oncescu…A Diana Belbita se numeste razboinica din echipa ”Faimosii” si are la activ zeceA victorii in cusca, jumatate chiar prin KO. A