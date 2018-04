Exatlon 18 aprilie. Diana Belbita a fost eliminata de la Exatlon: „Am un singur mesaj”

Stiri pe aceeasi tema

- Alina, fosta componenta a echipei Razboinicilor de la Exatlon Romania, a comentat pe marginea nominalizarii Dianei Belbița, din echipa Faimoșilor, la eliminare. Diana Belbița, Larisa și Geanina sunt cele trei concurente din echipa Faimoșilor care au fost propuse spre eliminare. Alina, care a fost eliminata…

- EXATLON ROMANIA 11 APRILIE 2018 KANAL D:"Oricat am incerca sa ne consolam este o diferenta mare. La cotet soarele este pe noi de la ora 6:00. Eu dorm mai mult, dar acolo nu prea pot. Sunt gandaci si tot felul de vietati. E adevarat ca este mai bine in casa", a spus Diana Belbita in editia Exatlon 10…

- O noua eliminare a avut loc la Exatlon Romania. Cea care a parasit competiția este Alina din echipa Razboinicilor. Echipa Razboinilor de la concursul Exatlon Romania, difuzat de postul de televiziune Kanal D, a mai pierdut un membru. Alina a fost cea care a parasit competiția, in urma voturilor de la…

- Ștefan, Alina și Roxana, propuși spre eliminare la Exatlon, in ediția de marți, 3 aprilie. Fostele concurente din echipa Razboinicilor, Mariana și Anca au comentat situația și au facut declarații neașteptate. “Stefan este eliminat si este unul dintre nominalizati”, a spus Cosmin Cernat, dupa ce Razboinicul…

- Diana Bulimar a fost eliminata de la ”Exatlon Romania”. Ea a fost nominalizata de Catalin Cazacu, jucatorul saptamanii. Larisa și Oltin Hurezeanu au mai fost nominalizați. Echipa ”Faimoșii” il voia afara pe Oltin Hurezeanu. Conflictul lui Giani Kirița cu echipa albastra se pare ca i-a pus capac. …

- Exatlon 10 martie. Mariana a izbucnit in lacrimi, atunci cand echipa ”Faimoșilor” a caștigat! Minute in șir a plans concurenta, iar Vladimir Draghia a incercat s-o consoleze. ”Razboinicii vor petrece patru zile in coteț. Exatlon 10 martie. Ediția de sambata seara a fost caștigata de ”Faimoși” cu 5-3,…

- Exatlon 20 februarie. Vizita neașteptata in echipa Faimoșilor! Pe atunci, aceștia se aflau in coteț. Un șobolan a intrat peste ei, dar tarziu și-au dat seama, fiind intuneric. Exatlon 20 februarie. Diana Belbița știe cel mai bine cum e sa se plimbe un șobolan pe la capul tau. Ea a pocestit ce s-a intamplat.…

- EXATLON. Daca s-ar incheia acum concursul, Vladimir Draghia ar fi marele castigator! El a acumulat cele mai multe puncte! Iar pe locul al doilea este Diana Belbita, tot o component a echipei Faimosilor. Exatlon Romania este unul dintre cele mai urmarite reality show-uri, cu dueluri care-ti tin respiratia,…