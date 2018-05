Un nou traseu pentru cele doua echipe, in ediția din 15 mai! Miza: bonus game. Inainte sa intre pe traseu, Cosmin Cernat a stat de vorba cu concurenții. I-a intrebat daca nu s-au saturat, iar aceștia au dat raspunsurile. „Va mai suportați dupa atata timp petrecut impreuna?”, a fost intrebarea pe care prezentatorul competiției din […] The post Exatlon 15 mai. Cosmin Cernat a intrat in concurenți: ”Va mai suportați?” Ce i-au raspuns aceștia appeared first on Cancan.ro .