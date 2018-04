Stiri pe aceeasi tema

- Exatlon 11 aprilie. Razboinicii au caștigat miercuri seara cu 10-9 și vor merge la o pizzerie. Giani Kirița a incins spiritele, dupa ce a pierdut punctual decisiv. El s-a razbunat pe Diana Belbița, la care a țipat. Luptatoartea de MMA i-a dat replica, printre lacrimi. „Nu consider ca a fost doar vina…

- Faimoșii și Razboinicii au intrat din nou in competiție și s-au intrecut, dupa ce au petrecut, inițial, impreuna, la petrecerea de Paște. Deși depașiți numeric, Razboinicii au reușit in patru oameni sa conduca punctajul la diferența mare, iar apoi sa caștige proba cu 10-7. La final, Giani Kirita a stat…

- Ionuț „Jaguarul” și-a iesit din minți, dupa ce echipa sa a pierdut in fața Faimoșilor. Giani Kirița i-a injurat, deranjat fiind de stategia Razboinicilor de a juca impotriva lui Oltin. Ionuț nu s-a mai abținut! „Au creat dezavantajul lor in avantaj. Adica faptul ca l-au bagat pe Oltin. Si au bagat fitilele…

- EXATLON 13 martie. “Faimosii” s-au bucurat din plin de succes in ultima perioada, insa, acum, doua dintre concurente au recunoscut ca au probleme mari. Diana Belbita a dezvaluit ca se confrunta cu dureri foarte mari de mai bine de o luna de zile, insa a incercat sa mearga mai departe. EXATLON 13 martie:…

- Giani Kirița a fost prieten la catarama cu regretatul Catalin Haldan, decedat pe teren, la varsta de 24 de ani, in timpul unei partide amicale disputata de Dinamo cu Șantierul Naval Oltenița. Deși au trecut 17 ani de la tragedie, Giani Kirița nu a putut trece peste clipele cumplite petrecute la momentul…

- Exatlon 20 februarie: Competiția din Republica Dominicana devine din ce in ce mai dura, iar accidentarile au loc pe banda rulanta.„Faimoșii” par sa aiba și ghinion. Ion Oncescu a plecat definitiv acasa, urmand sfatul medicilor, Andrei Stoica a ajuns și el la doctor și merge in carje. Acum, a venit randul…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 20 FEBRUARIE 2018. Seara plina de tensiuni in echipa Razboinicilor. Nominalizarile i-au facut sa dea cartile pe fata si au iesit scantei. Anca a fost nominalizarea echipei, majoritate fiind de acord ca ea nu a reusit sa se integreze si ca de cele mai multe…

- Exatlon 18 februarie. Giani Kirița și-a ieșit din minți, in timpul ediției de duminica. Fostul fotbalist s-a enervat la culme pe Anca, dupa ce „razboinica” i-ar fi aruncat cateva priviri urate in timpul probei. Giani s-a pierdut cu firea și a inceput s-o faca in toate felurile pe concurenta din echipa…