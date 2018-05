Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON ROMANIA 1 mai 2018 live video Kanal D: Razboinicii și Faimoșii joaca marti seara pentru un premiu foarte important: ramanerea in concurs. Luni, Razboinicii castiga casa! Ionut a adus punctul decisiv la stafeta mixta. Scorul final 10-9 pentru cei in albastru. De asemenea, Razboinicii…

- EXATLON ROMANIA, ELIMINARE 25 aprilie 2018: Cine pleaca acasa. RAZBOINICII - FAIMOȘII, lupta pentru casa In aceasta seara aflam cine pleaca acasa: Geanina, Cazacu sau Valentin, dupa ce, cu o seara in urma, Faimoșii au pierdut imunitatea. Informațiile din spațiul online se impart in doua variante…

- EXATLON ROMANIA 10 APRILIE LIVE VIDEO ONLINE KANAL D: Prima proba din competitie a fost castigata fara drept de apel de cei patru Razboinici, puncte importante au fost adjudecate de Ionut care nu s-a menajat deloc, in ciuda faptului ca era accidentat. EXATLON ROMANIA 10 APRILIE LIE VIDEO ONLINE…

- EXATLON ROMANIA 31 MARTIE LIVE VIDEO KANAL D. Astazi vom avea din nou premiu dublu la Exatlon. Primul premiu este CASA și un premiu surpriza pe care Cosmin Cernat il va anunța la debutul episodului. Cert e ca din promoul emisiunii, reacție de bucurie a ambelor echipe arata importanța premiului.…

- EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE VIDEO KANAL D. Razboinicii au pierdut lupta pentru casa și imunitate. Din pacate, sportivii sunt nevoiți sa mai elimine inca un concurent, cei nominalizați fiind Lupu, Roxana și Alina. EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE VIDEO KANAL D. EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE…

- EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA DCNews va transmite LIVE TEXT confruntarea dintre Razboinici și Faimoși, de la ora 19:45. EXATLON LIVE VIDEO EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA Jocul este unul…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 2018. "Sa voteze acum fanii faimoșilor fix invers. Sa vezi nenorocire" EXATLON ROMANIA ELIMINARE 27 februarie. Luni seara, Faimoșii au caștigat proba, prin urmare nu au fost nevoiți sa propuna persoane pentru eliminare. Razboinicii s-au luptat pentru imunitate,…

- EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 3. In acest moment, scorul este de 3-1 pentru echipa Faimoșilor. Primul punct pentru Razboinici a fost obținut de Mariana. EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018 LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 2. Primul punct pentru…