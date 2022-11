Stiri pe aceeasi tema

- In sfarsit, stadionul de marime mai mica pe care autoritatile locale vor sa-l ridice in Calea Buziasului a atras interesul constructorilor. La a treia incercare, dupa ce primele doua licitatii au esuat. Anuntul a fost facut atat de primarul Dominic Fritz, cat si de vicele Cosmin Tabara. Aproape 25 de…

- Noi contracte pentru reabilitarea termica a unor blocuri din Timișoara. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a semnat noi contracte pentru executarea lucrarilor de reabilitare termica a unor blocuri.

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a transmis, luni, pe Facebook ca a avut un ”accident de pieton”, in weekend, iar acum are o entorsa la piciorul stang care trebuie imobilizat timp de doua saptamani. Edilul a venit luni la serviciu, sprijinindu-se de doua carje. „Dupa un mic accident…

- Dan Barna a participat, sambata, la o conferința de presa alaturi de primarul Dominic Fritz, pe tema caldurii, a crizei energetice și a inceperii noului an școlar. Este una din primele ieșiri ale fostului șef USR din ultima vreme. Conferința are loc la sediul USR Timiș, incepand cu ora 13:30, iar la…

- Primarul minicipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca in timp ce Guvernul sustine ca nu exista probleme de aprovizionare cu gaz, compania de termoficare a municipiului Timisoara, Colterm, are probleme in a gasi un furnizor pentru aceasta iarna,…

- Cand viceprimarul Cosmin Tabara s-a intrebat apocaliptic ce-o sa se intample cu Timișoara dupa mandatul lui Dominic Fritz, la capatul unor proiecte gandite de edilul liberal de dinainte și dupa o totala lipsa de creativitate din vremea useriștilor, pentru moment am intrat in panica. Eu pe dumnealui…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, spune ca nu mai are de gand sa tolereze incalcarea legii. Patru terase amenajate ilegal in Timișoara, mai exact in zona centrala, au fost demolate astazi. Proprietarii primisera somații de ma mult timp insa le-au ignorat. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Momente neplacute pentru primarul Timisoarei de ziua orașului. Dominic Fritz (USR) a fost huiduit, marti seara, pe scena din Parcul Rozelor, acolo unde a avut loc un concert de Ziua Timisoarei. Fritz a urcat, marti seara, pe scena pentru a inmana un trofeu trupei Phoenix care a aniversat 60 de ani,…