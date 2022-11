Stiri pe aceeasi tema

- Primele doua clasate in ierarhia Ligii Nationale de handbal, campioana Dinamo Bucuresti si CSM Constanta, s au intalnit in aceasta seara in marele derby al turului de campionat. Partida s a incheiat cu succesul gazdelor, scor 33 29, insa dupa ce formatia de pe litoral, care a jucat foarte bine, a condus…

- Echipa masculina de handbal CSM Constanța ajunge in fieful liderului Ligii Nationale, CS Dinamo Bucuresti, intr-un meci care va pune fața-n fața ocupantele primelor doua locuri din campionat. Handbalistii antrenați de George Buricea merg cu gandul sa presteze un nivel de joc cat mai ridicat și sa asigure…

- Sala Dinamo din capitala gazduieste astazi, de la ora 17.30, meciul de handbal Dinamo Bucuresti ndash; CSM Constanta, din etapa a 11 a a Ligii Nationale, confruntarea fiind transmisa in direct la Pro Arena. Se intalnesc primele doua clasate, campioana Dinamo conducand ierarhia cu parcurs perfect in…

- CS Minaur va juca cu Dinamo București, in 20 octombrie, in Sala Sporturrilor „Lascar Pana” din Baua Mare. Un meci deloc ușor pentru minauriști, care au in fața o echipa cu jucatori foarte buni și asta se vede in jocurile prestate. CS Minaur se afla acum pe locul 3 in clasament, cu 18 puncte dupa 7 meciuri…

- Echipele masculine de volei CSM Arcada Galati si CS Dinamo Bucuresti s-au calificat in finala Supercupei Romaniei, competitie care se desfasoara, in premiera, in sistem Final Four, la Sala Sporturilor din Constanta. In prima semifinala, CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti, scor 3-0…

- Al doilea meci pe teren propriu din campionat, al doilea succes pentru CSM Constanta. Handbalistii antrenati de George Buricea si-au prelungit seria victoriilor din acest inceput de sezon: 33-25 cu CSM Oradea, dupa o partida dominata de la un capat la altul. Gazduita de Sala Sporturilor, partida dintre…

- Echipa masculina de handbal CSM Constanța sustine, miercuri, 7 septembrie, de la ora 18.30, la Sala Complexului Apollo din Bucuresti, partida cu CSA Steaua, contand pentru etapa a doua a Ligii Nationale. Este prima deplasare a formatiei antrenate de George Buricea din actuala stagiune, in runda inaugurala…

- In ultimele ore ale perioadei de transferuri, U Cluj a bifat o noua mutare si il aduce la Cluj pe goalkeeper-ul Plamen Iliev. In varsta de 30 de ani, portarul cu o inaltime de 1,82 metri are in palmares trei titluri de campion in Bulgaria si o cupa in tara vecina, anunta clujenii. Primul contact pentru…