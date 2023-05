Examinatori din București și Vaslui vor da permise auto la Iași Examinatori din Bucuresti si Vaslui vor veni la Iasi pentru a sprijini activitatea de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Masura a fost luata pentru a reduce timpii de asteptare pentru persoanele care dau examenul auto. Daca anul trecut, in aceeasi perioada,intervalul de asteptare era de peste 120 de zile, acum am ajuns la aproximativ 80 de zile. In luna mai vom avea 10 examinatori de la Bucuresti si 7 de la Vaslui care vor veni la Iasi in doua weekenduri. In anul 2022, rata de promovabilitate a examenului petru obtinerea unui persmis auto… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

