Examinarea pentru permisul auto, suspendată 30 de zile Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor a transmis ca, incepand de ieri, a fost suspendata examinarea pentru obținerea permisului auto. Suspendarea privește atat probele teoretice, cat și practice, pe o perioada de 30 de zile. In județul Dolj, in aceasta perioada erau programate sa susțina examinarea practica peste 2.300 de persoane. Examinarea pentru obținerea permisului auto a fost suspendata pentru o perioada de 30 de zile. Anunțul a fost facut luni, de reprezentanții Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). „Incepand cu data de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

