Examenul național de bacalaureat 2022 (prima sesiune) incepe luni, 6 iunie, cu probele de evaluare a competențelor, programate in intervalul 6 – 16 iunie. Potrivit ministerului Educației, 126.454 de absolvenți de liceu (111.329 din promoția curenta și 15.125 din seriile anterioare) s-au inscris pentru a susține probele (integral sau parțial, in funcție de rezultatele obținute in sesiunile anterioare și recunoscute ca atare). Probele de evaluare a competențelor se vor susține astfel: 6 – 8 iunie: Proba A – evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana; 8 – 9 iunie: Proba…