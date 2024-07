Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR informeaza participanții la traficul rutier ca, in perioada 13.07 – 14.07.2024 (sambata și duminica), in intervalul orar 10.00 – 20.00, se vor institui restricții de tonaj pe sectoarele de autostrazi, drumuri expres și drumuri naționale din cauza temperaturilor extreme (38 – 39 grade Celsius)…

- Sambata și duminica, 13 și 14 iulie, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere impune restricții de circulație din cauza caniculei. Acestea se vor aplica restricții de tonaj in majoritatea județelor țarii, 28, inclusiv Timiș, pe autostrazi și drumuri naționale.

- Astazi a avut loc convocarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Prahova pentru ședința operativa, in regim de videoconferința, condusa de Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, alaturi de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, avand ca scop stabilirea masurilor…

Meteorologii au emis un cod portocaliu de canicula pentru județul Arad, valabil miercuri, 10 iulie 2024. Se așteapta temperaturi maxime cuprinse intre 37 și 39

- Canicula trage pe dreapta camioanele și TIR-urile. Șoferii acestora trebuie sa știe ca administrația județeana a instituit, conform legii, restricții de circulație din cauza temperaturilor extreme de ridicate care se inregistreaza in aceasta saptamana in Timiș.

- La data de 20 iunie a.c., in jurul orei 09:52, polițiștii orașului Sannicolau Mare au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 cu privire la faptul ca un tanar in varsta de 13 ani ar fi fost la scaldat in zona canalului Aranca, iar acesta nu ar mai fi ieșit la suprafața. Polițiștii s-au deplasat…

- Un tren in care se aflau aproximativ 300 de calatori a ramas blocat, in satul Darza, comuna Crevedia, din cauza unei defecțiuni la locomotiva. Din cauza caniculei, doua persoane au fost asistate medical de echipajele specializate. Incidentul a avut loc miercuri seara. La fața locului au fost prezente…

- Canicula va afecta, și joi, vestul și sudul țarii. Astfel, vor fi din nou restricții de trafic pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drum național, drum expres și autostrada din 15 județe, inclusiv Timiș.