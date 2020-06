Examenul de TITULARIZARE a fost SUSPENDAT pe perioada stării de alertă Examenul de TITULARIZARE a fost SUSPENDAT pe perioada starii de alerta. Examenul pentru titularizarea cadrelor didactice a fost suspendat, prin Ordinul de Ministru semnat de Monica Anisie, potrivit Edupedu.ro. Astfel, toate activitațile programate in calendarul de mobilitate incepand cu data de 18 iunie se suspenda pana la ridicarea starii de alerta. Ordinul nr 4549 din 17.06.2020 prevede: ”Pe durata starii de alerta instituita pe intreg teritoriul țarii se suspenda organizarea și desfașurarea activitaților prevazute la punctul I, subpunctele 12-25 din anexa nr 19 la Metodologia-cadru privind… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Documente atasate: ordin pentru suspendarea Titularizarii TITULARIZARE 2020. Ce prevede Ordinul de Ministru Ordinul nr 4549 din 17.06.2020 prevede: "Pe durata starii de alerta instituita pe intreg teritoriul țarii se suspenda organizarea și desfașurarea activitaților prevazute la punctul I,…

