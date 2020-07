Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL Vrancea, Daniel Moroșanu, a picat examenul de Bacalaureat de anul acesta. Chiar și dupa contestație nu a reușit sa iși mareasca nota la romana, astfel incat sa promoveze examenul.

- Liderul grupului deputaților PSD din Camera Deputaților, Alfred Simonis, a facut mult-așteptatul anunț in privința situației pensiilor speicale: ”Am promis, am facut: Gata cu toți ”specialii” din Romania! PSD va vota astazi impozitarea cu 85 la suta... The post Pensiile speciale, final dramatic appeared…

- Un numar de 172.482 de absolventi ai clasei a VIII-a, dintre care 16.004 in municipiul Bucuresti, s-au inscris pentru a sustine Evaluarea Nationala din sesiunea 2-27 iunie 2020, conform situatiei centralizate de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii. Examenul incepe luni cu proba scrisa la Limba…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca se impune prelungirea starii de alerta, dar ca masurile restrictive vor fi mai puține decat sunt acum in vigoare. El le-a transmis parlamentarilor un apel la responsabilitate. „Avand in vedere ca nu avem o scadere semnificativa a numarului de imbolnaviri noi,…

- Se schimba modul in care sa da examenul auto! Hotararea de guvern care da peste cap tot Cursurile pentru obținerea permisului auto au fost prelungite ca valabilitate cu toata perioada in care Romania s-a aflat in starea de urgența. Astfel, cursurile teoretice pentru carnetul de conducere erau inițial…

- Pandemia de coronavirus a luat prin surprindere toate școliile care pregateau viitorii șoferi auto, iar astfel peste 72.000 de cursanți nu au mai putut sa dea examenul auto pentru permisul de șofer. Totuși, proba practica va fi reluata din iunie, insa vor trebui respectate mai multe reguli.

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) anunța, in mod oficial, ca examenele pentru obținerea permisului auto vor fi reluate incepand cu luna iunie. Reguli noi pentru viitorii șoferi, la proba practica a traseului.

- Ziarul Unirea CALENDAR Evaluare Naționala 2020: Cum se va desfașura examenul de final pentru elevii clasei a VIII-a Calendarul Evaluarii Naționale 2020: Cum se va desfașura examenul de final pentru elevii clasei a VIII-a Evaluarea Naționala a elevilor de clasa a VIII-a, cunoscuta simplu și ca Evaluarea…