- Peste 8.500 de candidati sunt asteptati sa participe, miercuri, la proba scrisa din cadrul examenului national pentru definitivare in invatamant (sesiunea 2024). Cei mai multi candidati sunt inscrisi la disciplinele invatamant prescolar in limba romana, invatamant primar in limba romana, educatie fizica…

- DEFINITIVAT 2024, in Alba: 138 de candidați susțin miercuri, 24 iulie, proba scrisa a examenului. Primele rezultate, afișate pe 30 iulie DEFINITIVAT 2024, in Alba: 138 de candidați susțin miercuri, 24 iulie, proba scrisa a examenului. Primele rezultate, afișate pe 30 iulie Proba scrisa din cadrul examenului…

- Azi, 17 iulie 2024, are loc proba scrisa din cadrul concursului național de ocupare a posturilor și catedrelor didactice vacante sau rezervate din unitațile de invațamant preuniversitar, sesiunea 2024. In județul Maramureș, proba scrisa se desfașoara pentru 60 de discipline, in doua centre de concurs,…

- Peste 37.500 de candidati, dintre care peste 6.800 de absolventi ai studiilor liceale pedagogice, postliceale, universitare de licenta, universitare de masterat sau ai departamentelor pentru pregatirea personalului didactic din promotia curenta, s-au inscris la concursul national de ocupare a posturilor…

- Titularizare 2024: Peste 37.500 de candidați susțin proba scrisa. La nivelul județului Alba s-au inscris la examen 702 de persoane Titularizare 2024: Proba scrisa la examenul de titularizare are loc miercuri, 17 iulie, de la ora 09.00. La nivel național participa peste 37.500 de candidați, din care…

- TITULARIZARE 2024, in Alba: 702 candidați, susțin miercuri, 17 iulie, proba scrisa a concursului. Precizarile IȘJ in contextul codului roșu de canicula TITULARIZARE 2024, in Alba: 702 candidați, susțin miercuri, 17 iulie, proba scrisa a concursului. Precizarile IȘJ in contextul codului roșu de canicula…

- Peste 134.000 de candidați susțin luni prima proba scrisa a Bacalaureatului, cea la Limba și literatura romana. Potrivit Ministerului Educației, in țara sunt organizate 477 centre de axamen.

