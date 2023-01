Examenul Auto – Sfaturi practice pentru viitorii șoferi. Ce să nu faci la început de drum Permisul de conducere reprezinta un examen important pentru mulți tineri, dar nu numai, fiindca exista destule persoane care se hotarasc sa faca acest pas mult mai tarziu in viața. Insa, toți trebuie sa țina cont de cateva reguli de baza. Cursurile teoretice. Deși o vorba din batrani spune ca „practica ne omoara”, teoria in arta șofatului nu trebuie sarita. Iar mulți viitori șoferi au impresia ca totul consta in manevrarea automobilului Nu ești singur pe strada, ba din contra, și modul in care trebuie sa interacționezi cu ceilalți participanți la trafic se invața in cursurile teoretice. Cat mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

