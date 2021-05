Universitațile sunt obligate sa inregistreze examenele pe care le vor susține online in aceasta sesiune, a declarat secretarul de stat din Ministerul Educației Gigel Paraschiv, citat de edupedu.ro Potrivit secretarului de stat, fiecare universitate și-a stabilit modul in care studenții vor da examenele, mai multe instituții de invațamant superior hotarand sa organizeze “aceste examene de […] The post Examenele online din universitați, inregistrate și arhivate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .