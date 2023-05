Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj CURS de tip Omnibus releva faptul ca, dupa alegerile parlamentare din 2024, vom avea o ecuație politica la fel de complicata ca și in prezent.Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, PSD ar obține 31%, in timp ce PNL ar obține 20%. Aceste procente complica serios ecuația politica, asta…

- Sindicatele din educatie reamintesc Guvernului ca vor majorarea salariilor, prin lege, cu 25 de procente, nu prime sau vouchere cu care ii oferteaza guvernanții in ultima saptamana. Reprezentanții greviștilor susțin ca astfel, Executivul se face singurul responsabil pentru continuarea grevei, dat fiind…

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret”, Marius Nistor, a declarat pentru News.ro, ca angajatii din sistemul de invatamant vor continua greva si nu renunta nici la protestul anuntat pentru marti, la Bucuresti, actiune la care se anunta participarea a 20.000 de oameni.Acesta…

- Protestul din Piața Victoriei se muta la Parlament. Sindicalistii din Educatie au plecat in mars pe Calea Victoriei, dupa ce liderii de sindicat au anuntat ca resping oferta Guvernului pentru incetarea grevei. Circulația este blocata in acest moment pe Calea Victoriei. Guvernul a prezentat joi, cu o…

- GREVA profesorilor CONTINUA: Liderii sindicatelor din educatie anunța ca vor respinge oferta Guvernului: „Este o jignire si o batjocura” GREVA profesorilor CONTINUA: Liderii sindicatelor din educatie anunța ca vor respinge oferta Guvernului: „Este o jignire si o batjocura” Sindicaliștii din educatie…

- Elevii de clasa a VI-a nu vor susține Evaluarea Naționala avand in vedere ca profesorii sunt in greva generala. Sindicaliștii din Educație transmit un mesaj ferm Guvernului și accentueaza ca nu sunt asistați social și ca vor un salariu decent.

- Federațiile sindicale din Educație au anunțat greva generala incepand din 22 mai. Parinții au fost sfatuiți sa-și țina copiii acasa. Elevii susțin revendicarile profesorilor, dar se tem ca nu-și vor mai putea da examenele.

- Profesorii din toata tara vor fi luni in greva generala, iar maine, intre 11.00 si 13.00, vor veni la scoala, dar nu vor preda. Sindicalistii le cer parintilor sa ii tina pe copii acasa.