Un atac informatic care a vizat marti Ministerul grec al Educatiei a dat peste cap desfasurarea examenelor scolare de sfarsit de an in toata tara, relateaza dpa. Examenele ultimelor trei clase de liceu nu s-au putut tine intrucat nu s-a putut face transferul subiectelor din baza de date centrala, a explicat ministerul. Potrivit ziarului Kathimerini, […] The post Examenele de sfarșit de an, paralizate de hackeri in Grecia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .