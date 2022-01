Stiri pe aceeasi tema

- Examenele de liceu necesare pentru admiterea la universitate vor fi amanate cu doua luni in Franta din cauza situatiei legate de pandemia de coronavirus care le-ar face probabil prea greu de sustinut conform planului, au declarat vineri oficiali, relateaza dpa. Acest lucru inseamna ca examenele…

- A trecut mai putin de o saptamana de la redeschiderea scolilor dupa Craciun in Franta, dar la liceul Jean Renoir din Boulogne-Billancourt, un oras in apropiere de Paris, unul din patru profesori si aproape 50 de elevi s-au imbolnavit deja de COVID-19, informeaza vineri Reuters. Odata cu introducerea…

- Tulpina Omicron a cunoscut o ”progresie semnificativa” in ultimele zile in Franța, iar varianta a devenit acum majoritara printre infectiile cu COVID-19, a anuntat Sanatatea Publica franceza, citata vineri de France Presse și Agerpres . „62, 4% dintre teste (…) au aratat un profil compatibil cu varianta…

- Masurile suplimentare vin in contextul in care țara incearca sa evite un nou val de infectari, care ar putea fi provocat de varianta Omicron.Noile restricții au atras nemulțumirea oamenilor, care au ieșit in numar mare in strada pentru a cere Guvernului sa nu inchida sectorul cultural.Unele cinematografe…

- Ministrul Sanatații, Olivier Veran, va susține joi o conferința de presa, pentru a anunța noile masuri ce vor intra in vigoare in Franta și va da informatii suplimentare despre a treia doza de vaccin anti-Covid.Aceasta a treia doza ar trebui sa condiționeze valabilitatea pasaportului sanitar, scrie…

- Creșterea numarului de cazuri noi de Covid-19 provoaca ingrijorare in Franța. Guvernul de la Paris a anunțat vineri ca președintele Emmanuel Macron se va adresa populației in contextul in care rata de infectare s-a accelerat in ultima luna. Recent, autoritațile sanitare din Franța au raportat peste…

- Autoritatile franceze au raportat miercuri 10.050 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus in 24 de ore, fiind pentru prima data in doua luni de cand se depaseste pragul de 10.000, relateaza Reuters. Intr-un alt semn ca virusul ia din nou avant, spitalizarile din cauza COVID-19 au crescut cu 84…

- Moblizarea impotriva certificatului sanitar covid-19 scade in Franta, unde 25.140 de persoane au manifestat in weekend potrivit Ministerului francez de Interne, mai putine decat in urma cu o saptamana, relateaza AFP, arata News.ro. Ministerul a inregistrat 168 de manifestatii sambata, in al…