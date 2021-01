Stiri pe aceeasi tema

- Examenele naționale nu vor fi decalate in 2021, a anunțat ministrul Educației. Sorin Cimpeanu a declarat in urma unei ședințe cu sindicaliștii din educație ca Evaluarea Naționala și Bacalaureatul trebuie sa aiba loc la datele planificate, chiar daca ne aflam in pandmeie de coronavirus.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a avut, joi, discutii cu sindicalistii din invatamant si cu asociațiile de studenți, elevi și parinți si a precizat intr-o conferinta de presa ca nu s-a facut referire la anularea sau decalarea examenelor nationale. Cimpeanu a susținut ca examenele nationale trebuie…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a avut, joi, discutii cu sindicalistii din invatamant si cu reprezentanti ai organizatiilor din domeniu si a precizat intr-o conferinta de presa ca nu s-a luat in...

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a avut, joi, discutii cu sindicalistii din invatamant si cu reprezentanti ai organizatiilor din domeniu si a precizat, intr-o conferinta de presa, ca nu s-a facut referire la anularea sau decalarea examenelor nationale, potrivit Agerpres.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, se declara convins ca profesorii vor avea prioritate la vaccinare. Despre redeschiderea scolilor, acesta afirma ca orice scenariu este deschis, existand inclusiv varianta deschiderii acolo unde rata de infectare e redusa. Scolile se redeschid in februarie. Ministrul…

- Ministrul Educației din Țara Galilor a anunțat ca vor fi anulate toate examenele școlare din vara viitoare. Notele se vor baza pe evaluarile din timpul cursurilor pentru a asigura corectitudinea pe timpul pandemiei, transmite Reuters, citata de hotnews .Decizia vine in contextul fiasco-ului de la examenele…

- Centrul de Limbi Straine „English is Fun” Vaslui a obținut inca o data rezultate extraordinare la examenele Cambridge, chiar și in aceasta perioada dificila pe care o traversam, in care profesorii și elevii au fost nevoiți sa se adapteze rapid unui nou stil de predare-invațare, exclusiv online. In total…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, s-a aflat luni la Biblioteca Centrala Universitara, cu ocazia evenimentului de lansare a procesului de consultare publica pentru elaborarea Strategiei privind digitalizarea Educației. Aceasta a promis ca vine cu o soluție pentru elevii din Romania, dar a scos la iveala…